2 giugno: Gelmini (FI), Mattarella a Codogno gesto straordinaria sensisbilità

- La decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella "di recarsi in visita a Codogno nella giornata del 2 giugno è un gesto di straordinaria sensibilità: da lombarda e da italiana mi sento di ringraziarlo per aver voluto esprimere, con questa azione dall'alto valore simbolico, l'unità del Paese e la solidarietà a tutte le vittime del Covid". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. (Com)