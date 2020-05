Coronavirus: Farnesina, firma del protocollo d'intesa tra Fao e Croce rossa italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la cerimonia virtuale di firma del protocollo d’Intesa tra la Fao e Croce rossa italiana per le misure preventive del sistema Onu in Italia nella fase 2 dell’emergenza Covid-19. Lo riferisce una nota della Farnesina. La Cri fornirà al sistema Onu in Italia la sua assistenza tecnica per rafforzare le misure necessarie a impedire un possibile riverbero della diffusione della pandemia, mettendo in sicurezza il personale che svolge la sua attività lavorativa presso le strutture. Presenti alla cerimonia, le vice ministre degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni e Emanuela Del Re che hanno ringraziato Fao e Cri per l’opera e il sostegno avuti durante la crisi in atto. La vice ministra Sereni ha evidenziato come la firma odierna “rappresenta simbolicamente la strettissima collaborazione tra l’Italia e il sistema delle Nazioni Unite, come anche il rafforzamento tra due organizzazioni, Fao e Croce rossa, nate entrambe per servire l’umanità, dando protezione e assistenza alle vittime dei conflitti e della fame. Organizzazioni i cui valori si trasformano sempre in atti concreti”. Sereni ha aggiunto: “Già dal 3 marzo preoccupata delle ripercussioni di una crisi prodotta dalla diffusione del Coronavirus, l’Italia ha proposto la creazione di una Fao Covid-19 Food Coalition per rispondere efficacemente alle criticità che si sarebbero potute manifestare in alcune aree del mondo in seguito alla pandemia. Un numero inaspettato di Stati ha dato risposta positiva a questa proposta, tra cui Stati Uniti e Cina. Molto presto la Fao convocherà il primo incontro tra i Paesi membri interessati e questo è molto importante”. (segue) (Com)