Coronavirus: Farnesina, firma del protocollo d'intesa tra Fao e Croce rossa italiana (2)

- In relazione alla Food Coalition, la vice ministra Del Re, che ha chiuso la cerimonia, ha espresso l’aspettativa che l’esercizio potrà fornire sostegno politico, promuovendo innovazione e stabilendo uno spazio per il dialogo. “Solo mettendo insieme tutti i soggetti interessati, saremo capaci di aiutare i paesi a riprendere il cammino verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, ha aggiunto. Del Re ha quindi riaffermato la convinzione che “un multilateralismo efficace e’ quel che serve per raggiungere il nostro obiettivo della pace e della sicurezza globali”. Secondo Del Re, “l’Italia, quale paese ospite della FAO, e’ sempre stata una convinta sostenitrice del multilateralismo”. La vice ministra ha sottolineato che “riconoscendo l’importanza del lavoro comune e abbattendo i pregiudizi, abbiamo sempre promosso un approccio integrato alla cooperazione allo sviluppo”. Infine Del Re ha sottolineato: “Abbiamo dovuto affrontare una vera emergenza ma la pandemia che viviamo ci dà l'opportunità di costruire una migliore cooperazione anche nella lotta a altre future avversità. Dobbiamo essere pronti per la prossima sfida. Solo lavorando insieme raggiungeremo gli obiettivi dell’Agenda 2030: la nostra meta più ambiziosa che oggi più che mai mostra la propria essenzialità per il nostro futuro comune”. (Com)