Monterotondo: uccise padre per difendere la madre, cadono accuse di omicidio per Deborah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ricostruzione drammatica quella fatta dalla procura che racconta come l’uomo, ex pugile, nel tentativo di riportare in casa l’anziana madre, impedendole di raggiungere l’ascensore, colpiva le donne con una bottiglia di vetro. Deborah si è contrapposta al padre permettendo alle altre donne di allontanarsi. Prima di uscire dalla cameretta ha preso “l’unica cosa – ha raccontato allora agli inquirenti - con la quale potevo difendermi, cioè un coltello che avevo in camera sulla mensola, e me lo sono messo nella tasca del pigiama… ero veramente terrorizzata. Temevo che mio padre potesse ucciderci tutte ed in particolare mia madre; avevo capito che la situazione era degenerata ed era ormai gravissima”. Inquietante è anche la descrizione dell’ambiente fatto dalla procura di Tivoli. Infatti le donne si sono ritrovate in strada, nascoste dietro ad un muretto, con Deborah in pigiama e terrorizzata che sperava di trovare qualcuno che le accompagnasse ai carabinieri “senza che nessuno dei vicini chiamasse le forze dell’ordine nonostante le urla”. L’uomo le ha raggiunte e ha afferrato l’anziana madre trascinandola verso l’ingresso del palazzo. La donna urlava e al tentativo della nuora di liberarla, l’uomo l'ha colpita con un pugno in faccia, continuando nella violenza mentre la donna era spalle al muro. Deborah, che fino a quel momento aveva cercato, insieme alla zia, di difendere la madre e la nonna con spintoni e pugni alla schiena, ormai era certa che la madre sarebbe stata uccisa. Solo a quel punto ha impugnato il coltello che aveva nella tasca del pigiama puntandolo all’orecchio destro dell’uomo: in quel momento è accaduto qualcosa e la lama è affondata nella carne. Alla vista del sangue ha gettato via il coltello gridando “Che ho fatto… papà scusa... ti prego non morire, ti voglio bene”. (Rer)