Ue: Commissione propone piano di ripresa da 750 miliardi di euro, all'Italia la quota più elevata

- Uno strumento da 750 miliardi di euro da raccogliere attraverso l’emissione di bond di cui l’Italia sarà il principale beneficiario con 172,7 miliardi di euro. È questo il piano ribattezzato “Next Generation Eu” annunciato oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che sostanzialmente dovrà aiutare l’Ue a risollevarsi dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. A Bruxelles si è optato quindi per una soluzione di compromesso fra la proposta giunta dall’Europarlamento, che puntava su un Fondo per la ripresa, il cosiddetto Recovery Fund, con una dotazione sino a 2 mila miliardi e la ferma opposizione dei cosiddetti “paesi frugali” – Austria, Paesi Bassi, Svezia e Finlandia – in merito all’utilizzo delle sovvenzioni a fondo perduto. Il piano presentato da von der Leyen parte invece dalla base dettata dall’iniziativa franco-tedesca concordata nei giorni scorsi dal presidente Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel, ovvero 500 miliardi di euro distribuiti a titolo di sovvenzioni a fondo perduto. I restanti 250 miliardi, invece, saranno erogati sotto forma di prestiti. (segue) (Beb)