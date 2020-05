Ue: Commissione propone piano di ripresa da 750 miliardi di euro, all'Italia la quota più elevata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ridistribuzione dei fondi per l’Italia prevede 81,8 miliardi di aiuti a fondo perduto e 90,9 miliardi come prestiti. Di fatto, quindi, l’Italia sarà il principale beneficiario del nuovo strumento annunciato oggi, seguito dalla Spagna, nostro alleato nei negoziati Ue in questa difficile partita. Questa, ovviamente, è solo la proposta della Commissione Ue: ora il compito di adottare definitivamente il piano per la ripresa passa ai capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri che si riuniranno il 17 e 18 giugno per l'ennesimo Consiglio europeo che si preannuncia decisivo. La trattativa, di fatto, è ancora in piedi. Il governo italiano ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha definito “ottimo” il segnale giunto da Bruxelles, ma nonostante il colloquio telefonico avvenuto ieri con l’omologo Mark Rutte, al momento permane una certa distanza fra le parti. La Commissione stessa, d’altronde, ha sottolineato che “raggiungere un rapido accordo politico è necessario”, soprattutto perché l’Europa ha bisogno di “uno strumento” in grado di “rimettere in piedi la sua economia e costruire il futuro”. (Beb)