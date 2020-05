Monterotondo: uccise padre per difendere la madre, cadono accuse di omicidio per Deborah (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di archiviazione del caso è certamente dovuta anche alla perizia medico legale secondo la quale il decesso è avvenuto a causa della lesione di una arteria recisa dal coltello, con conseguente emorragia. La natura della ferita e la zona attinta hanno portato il medico legale ad escludere che vi sia stata intenzionalità e che, nelle fasi concitate descritte, l’uomo si fosse voltato di scatto favorendo la penetrazione della lama”. Nel sangue del 42enne è stata accertata la presenza di cocaina e un tasso alcolemico di 3,11 grammi per litro. Per questo la procura ha escluso l’omicidio volontario. “Quello avvenuto appare piuttosto un inatteso epilogo all’esito della condotta violenta dell’uomo”. Il giudice per le indagini preliminari, concordando con la valutazione della procura, ha ritenuto applicabile la causa di giustificazione della legittima difesa e, con questa formula, ha archiviato il caso. (Rer)