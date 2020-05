Fase 2: Sala, noi abbiamo accolto sempre tutti, essere trattati da untori non è bello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui si va in giro e di accenti milanesi se ne sentono pochi, noi abbiamo sempre accolto da tutta Italia e adesso da tutto il mondo, in un momento in cui siamo in difficoltà, sentirci trattare da untori non è la cosa più bella della vita". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al Tg La7, commentando la possibilità che alcune Regioni, come la Sardegna, chiedano dei certificati di negatività al virus ai cittadini lombardi che volessero entrare nei loro territori. Dopo aver precisato che già in alcune regioni, come la Liguria, questa eventualità non sembra presentarsi, dopo le parole del governatore Toti, il primo cittadino ha precisato che "il punto è: di cosa si sta parlando? Di un tampone, di un test pungidito, di un test col sangue? Siccome l'incubazione si ritiene essere di 14 giorni, se io faccio il test oggi e domani parto per la Sardegna ho comunque 14 giorni indietro a rischio, allora cosa mi chiederanno, di farlo anche 14 giorni prima? Un po' di chiarezza su questa materia, perché si sta giocando con la nostra piccola possibilità da lombardi di andarcene a trovare un parente al mare o in montagna". "Capiamo se il 3 di giugno si può uscire dalla Lombardia e qui non c'è da pressare, gestirà e deciderà il governo, se riterranno che non si può noi ce ne stiamo zitti e in ordine e accettiamo la decisione - ha concluso Sala - quello che sottolineiamo oggi è che sarebbe bello capire attraverso che criteri si decide se aprire o meno, mi pare un tema di trasparenza nei confronti dei cittadini, ci libereranno in funzione di un andamento dei contagi, delle terapie intensive? Perché non provare a coinvolgere la gente in queste riflessione, quando avremo capito tutto ciò troveremo delle vie e eventualmente parleremo con gli altri presidenti di regione". (Rem)