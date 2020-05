Ambiente: Diaco (M5s Roma), saranno ripiantati ulivi in via della Lungaretta a Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente M5s della commissione Ambiente di Roma, Daniele Diaco, riferisce che in via della Lungaretta a Trastevere "gli ulivi eradicati" saranno "al più presto ripiantati". In un post su Facebook Diaco spiega: "Finalmente è stato individuato e denunciato dai carabinieri il senza fissa dimora di 62 anni che nella notte tra il 23 e il 24 maggio ha tagliato tre alberi di ulivo in via della Lungaretta a Trastevere, davanti a un ristorante. A incastrarlo alcune telecamere che lo avrebbero ripreso mentre tagliava le piante armato di un seghetto. Alla base del gesto non ci sarebbero motivi particolari e il vandalo è stato denunciato dai carabinieri della stazione Trastevere per danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere. Almeno per i poveri ulivi, giustizia è stata fatta: auspichiamo pene esemplari per chi come quest'uomo deturpa il patrimonio ambientale e paesaggistico della Capitale. A tal proposito - conclude - faremo in modo che gli ulivi eradicati vengano al più presto ripiantati: la nostra amministrazione è e sarà sempre in difesa dell'ambiente". (Rer)