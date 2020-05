© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di tensione alla manifestazione degli antagonisti in via Melchiorre Gioia sotto Palazzo Lombardia a Milano. I Cub hanno bloccato la via per un corteo non autorizzato arginato da polizia e carabinieri. Quando i manifestanti hanno cominciato a premere per andare avanti le forze dell'ordine hanno accennato a una carica di alleggerimento. (Rem)