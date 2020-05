Coronavirus: in Lombardia 384 nuovi positivi e 58 decessi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi positivi al coronavirus in Lombardia sono 216, ai quali vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall'Ats di Bergamo negli ultimi sette giorni, arrivando a un totale di 384, rispetto a un aumento ieri di 159 nuovi casi, a fronte però di un minor numero di tamponi effettuati (ieri erano 9.176, oggi 12.503, per un totale complessivo di 697.561 da inizio pandemia). I decessi sono 58, contro i 22 di ieri, arrivando quindi a un totale di 15.954 morti. A comunicarlo è la Regione Lombardia nel consueto bollettino sull'andamento dei contagi sul territorio. Gli attualmente positivi raggiungono il numero di 24.037 (-440) e il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia è 87.801. I guariti/dimessi sono 47.810 (+766). Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva, che sono attualmente 175 (-8), mentre aumentano le persone ricoverate non in terapia intensiva, con 4 nuovi ricoverati da ieri, per un totale di 3.626. Nella nota di Regione Lombardia l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha fatto sapere che “’l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo precisa che fra i 198 positivi della giornata odierna sono compresi anche 168 tamponi processati da un laboratorio privato, che sono stati effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini e che sono stati processati negli ultimi sette giorni". "Fra l'altro, l'Ats di Bergamo segnala che 118 dei 168 (circa il 70 per cento) tamponi - continua Gallera - risultano debolmente positivi; presentano tracce di Rna virale e vengono considerati positivi in via precauzionale. Pertanto sui 118 debolmente positivi verrà effettuato un secondo tampone tra una settimana da parte di Ats. (Rem)