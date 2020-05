Ue: premier portoghese Costa, ambiziosa e all'altezza della sfida la proposta della Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea per la ripresa è all'altezza delle sfida che l'Europa si trova ad affrontare. Lo afferma sul suo profilo Twitter il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, aggiungendo che questa proposta "apre le porte a una riunione del progetto europeo con gli europei. Ora tocca al Consiglio non buttare via questa speranza". Il premier di Lisbona sottolinea l'importanza del rafforzamento della politica dello sviluppo rurale. "Esamineremo la chiave di ripartizione tra i diversi Stati membri per garantire la convergenza economica e sociale", conclude. Il Portogallo potrebbe ricevere 15,6 miliardi di euro a fondo perduto e 10,9 miliardi in prestiti, secondo quanto fatto trapelare oggi da fonti europee. (Spm)