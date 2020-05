Aerospazio: Fraccaro, Crew Dragon apre nuova era, Italia partecipa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il lancio della Crew Dragon Demo-2 gli Usa "mandano in orbita due astronauti per la prima volta a bordo di un sistema commerciale, sviluppato da SpaceX". Lo rende noto in un comunicato il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio Riccardo Fraccaro. "E' una pagina straordinaria per la storia dello spazio - spiega il sottosegretario - e l’Italia vi partecipa, con la stazione di Malindi che è gestita dall’Asi in Kenya a fare da tracking stations della missione. Seguiremo quindi direttamente il volo della Crew Dragon con un ruolo importante che dimostra ancora una volta il grado di eccellenza dell’Italia. Questo lancio apre una nuova era nella corsa allo spazio con scenari inediti e dalle potenzialità enormi. La new space economy compie un balzo in avanti confermando che sinergia tra pubblico e privato è vincente. Il prossimo step sarà - informa Fraccaro - la Luna e anche in questa missione l’Italia avrà un ruolo da protagonista". (Com)