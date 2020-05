Energia: presentato ricorso a CgUe contro acquisizione Innogy da parte di Eon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia dell'assemblea generale degli azionisti che il gruppo per l'energia tedesco Eon terrà nella giornata di domani, 28 maggio, dieci imprese concorrenti hanno presentato un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CgUe) in cui chiedono l'annullamento dell'acquisizione di settori vendite e reti di Innogy, già controllata dal conglomerato energetico tedesco Rwe, da parte della stessa Eon. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, l'operazione rientra nella spartizione di Innogy tra Eon e Rwe, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2019. A Eon sono andate le reti e le attività per gli utenti finali, a Rwe il comparto delle energie rinnovabili. Inoltre, l'azienda ha acquisito le attività di Eon nel medesimo settore. A sua volta, Rwe ha acquisito una partecipazione del 16,7 per cento in Eon. Tuttavia, l'autorizzazione della Commissione è stata impugnata dai ricorrenti, che chiedono di riesaminare l'intero accordo tra Eon e Rwe. Nella peggiore delle ipotesi, se il ricorso venisse accolto, le due aziende sarebbero obbligate ad annullare l'intesa. Intanto, i ricorrenti affermano che la spartizione di Innogy danneggia le medie imprese dell'energia, facendo di Eon e Rwe “due campioni nazionali”. In tal modo, verrebbero inoltre annullate la liberalizzazione e la concorrenza nel mercato dell'energia, in cui “tanti piccoli attori hanno hanno combattuto negli ultimi 20 anni contro la resistenza dei grandi conglomerati, soprattutto Eon e Rwe”. Tra i ricorrenti figurano alcuni dei maggiori fornitori comunali e regionali in Germania: Mainova dell'Assia, Teag della Turingia, Enercity di Hannover, nonché le aziende municipalizzate di Lipsia e Francoforte sul Meno. Il ricorso vede, infine, la partecipazione del fornitore di energia verde Naturstrom. (Geb)