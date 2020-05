Commercio: sindaco Anzio, ordinanza chiusura a mezzanotte è provvisoria, monitoriamo contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, spiega le motivazioni che lo hanno portato a emanare un'ordinanza per la chiusura a mezzanotte degli esercizi commerciali: "Sono l'ultima persona che vuole frenare la ripresa economica - afferma De Angelis in una nota -, ma quanto accaduto nell'ultimo fine settimana non può essere sottovalutato. L'ordinanza di chiusura a mezzanotte di tutte le attività commerciali è un atto provvisorio, finalizzato a verificare l'andamento dei contagi sul territorio. Siamo a fine maggio, l'estate inizia ufficialmente il 21 giugno. Lavoriamo, tutti insieme, per superare senza danni questi 20 giorni e soprattutto rispettiamo le distanze nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali". (Com)