Ue: Schnabel (Bce), non ci faremo condizionare dalla sentenza della Corte di Karlsruhe

- La Banca centrale europea non intende farsi condizionare dalla sentenza della Corte costituzionale federale tedesca (Bverfg) in merito alla politica di acquisto di titoli pubblici (Pspp). Queste le parole dell’economista tedesca, Isabel Schnabel, rappresentante del Consiglio di amministrazione della Bce dallo scorso gennaio, in un’intervista al “Financial Times”. "Non stiamo adattando la nostra politica monetaria in alcun modo per rispondere a questa sentenza", ha detto Schnabel, secondo cui spetta alla Banca centrale tedesca risolvere quest’impasse legale. La sentenza della Corte di Karlsruhe "non ci riguarda direttamente", prosegue l’economista, secondo cui è assolutamente necessario “evitare che una Banca centrale nazionale non possa partecipare ai nostri programmi di acquisto". Schnabel, che sovrintende all'acquisto di obbligazioni come capo delle operazioni di mercato della Bce, ha respinto le ipotesi di un’incertezza sui mercati determinata da questa situazione e ha affermato che "si deve continuare ad agire con forza". "Sono sicura che ci saranno dei colloqui fra la Bundesbank, il parlamento e il governo tedesco, e si dovrà trovare una soluzione. Se la Bce può essere d’aiuto nel favorire tale processo, lo faremo ovviamente", ha affermato l’economista. La prossima settimana il Consiglio direttivo della Bce terrà una riunione online per discutere della sua politica monetaria e valutare nuove previsioni economiche, anche se la maggior parte degli analisti economici si aspetta che espanda il nuovo programma di acquisto di titoli di Stato (Ppep). “Un dato di particolare interesse è l'evoluzione delle prospettive di inflazione a medio termine. Se vediamo che la situazione sarà peggiorata e se riterremo che siano necessari ulteriori stimoli, la Bce sarà pronta ad espandere tutti i suoi strumenti al fine di raggiungere l’obiettivo di garantire la stabilità dei prezzi", ha concluso Schnabel. (Rel)