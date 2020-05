Decreto Scuola: Cangini (FI), Caporetto sistema pubblica istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Scuola verrà ricordato "come la Caporetto della Scuola pubblica italiana. Nessuna attenzione ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie: 300 mila studenti disabili abbandonati a se stessi, esami di terza media in remoto, incertezza su tempi e modi della riapertura". Lo ha detto nell'Aula di palazzo Madama durante l'esame del decreto Scuola, il senatore di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Cultura del partito, Andrea Cangini. "Nessun rispetto per gli 860 mila studenti delle paritarie e per le 160 mila persone che vi lavorano, per i quali questo decreto non prevede nulla, mentre il decreto Rilancio stanzia per loro poco più della cifra stanziata per l’acquisto dei monopattini elettrici - ha spiegato -. Nessuna attenzione al destino dei precari, sedotti e abbandonati dai partiti della maggioranza. Avete respinto quasi tutti i nostri emendamenti, la responsabilità di questa Caporetto ricadrà interamente su di voi". (Com)