Giustizia: centrodestra Lazio, Zingaretti chiarisca in Aula rapporto ambiguo con Palamara

- I consiglieri regionali del Lazio di area centrodestra, in una nota, dichiarano che "le intercettazioni telefoniche tra Nicola Zingaretti e Luca Palamara evidenziano un rapporto ambiguo, una frequentazione a cavallo tra mondo politico e giudiziario che va assolutamente chiarita anche alla luce di incarichi assegnati e ricoperti negli anni scorsi. Per questo - affermano -, è stata richiesta una seduta straordinaria del consiglio regionale per ottenere dal governatore Zingaretti le necessarie spiegazioni". La richiesta è stata firmata dai consiglieri dei gruppi di centrodestra in consiglio regionale.(Com)