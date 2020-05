Fase 2: Schlein, Regione Emilia Romagna sosterrà terzo settore con progetto di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie all’approvazione del progetto di legge potremo intervenire in modo concreto per sostenere il terzo settore, che per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid 19 sta affrontando grandi difficoltà che mettono a rischio la loro sopravvivenza con effetti devastanti sul nostro sistema di welfare". Lo ha dichiarato il vicepresidente dell'Emilia Romagna e assessore regionale al Welfare, Elly Schlein che ha spiegato: "Con questo primo intervento enti, associazioni, fondazioni ed enti religiosi civilmente riconosciuti potranno riprendere le loro attività e salvaguardare il lavoro di tante persone che operano in queste strutture, che rappresentano una parte importante del tessuto sociale ed economico della nostra regione e più in generale del Paese”. (segue) (Ren)