Sicurezza: De Corato, pazzesco che Carc sia davanti a Palazzo Lombardia

- "Se non fosse vero, si potrebbe parlare di un film di fantascienza: quelli che hanno scritto 'Fontana assassino' sui muri, quelli che hanno costretto la Prefettura a mettere la scorta al presidente, oggi sono davanti al Palazzo della Regione per protestare senza che nessuno, forze dell'ordine o autorità giudiziaria intervenga. Pazzesco, in un Paese normale non può essere così". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, per commentare la presenza dei 'Carc' davanti a Palazzo Lombardia per protestare contro la Regione. (com)