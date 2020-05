© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato intorno alle 17 in un'area compresa tra via Romolo Lombardi e viale della Primavera, a poca distanza dall'ex teatro tenda Nuovo pianeta di Centocelle. Sul posto la Polizia locale di Roma e i Vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di spegnimento. (Rer)