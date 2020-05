Giustizia: Giorgis (Pd), riforma Csm per contrastarne degenerazioni correntizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis ritiene che "insieme al processo penale, al processo civile e all’ordinamento penitenziario, occorre al più presto riformare, con determinazione ed equilibrio, anche il Csm, non contro la Magistratura e la sua autonomia, ma all’esclusivo fine di preservarne credibilità e autorevolezza". L'esponente di governo in quota Partito democratico lo scrive su Twitter mentre è in corso a via Arenula il vertice di maggioranza sulla Giustizia. "Riformare il Csm senza negare il pluralismo culturale e associativo dei magistrati", aggiunge Giorgis, "ma contrastandone le degenerazioni correntizie e i connessi rischi di una perdita di prestigio, di professionalità e di indipendenza". (Rin)