Energia: colloquio presidente russo Putin ed erede al trono saudita, focus su mercato petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman hanno sottolineato in una conversazione telefonica l’importanza degli sforzi per adempiere all’accordo tra paesi Opec e produttori dal di fuori del Cartello (Opec+) che mira a ridurre l’offerta globale di petrolio. "È proseguito lo scambio di opinioni sulla situazione del mercato globale dell'energia. Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di sforzi comuni per raggiungere in aprile gli accordi nel formato Opec + sulla riduzione della produzione di petrolio", si legge in una nota del Cremlino. Putin e il principe Mohammed hanno concordato di proseguire lo stretto coordinamento nel mercato petrolifero attraverso i ministeri dell’Energia dei due paesi. Secondo quanto riferito dalla presidenza russa, nel colloquio sono stati affrontati altri argomenti relativi alla cooperazione bilaterale alla luce della visita del presidente russo a Riad nell'ottobre 2019. Putin ha anche espresso all’erede al trono saudita il proprio augurio per la festa religiosa islamica dell’Eid al Fitr che segna la fine del Ramadan. (segue) (Rum)