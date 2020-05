Energia: colloquio presidente russo Putin ed erede al trono saudita, focus su mercato petrolifero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’agenzia di stampa “Sputnik”, la maggior parte dei paesi firmatari dell’accordo Opec+ vuole preservare le condizioni dell'accordo siglate ad aprile e ridurre la produzione di petrolio di 7,7 milioni di barili al giorno a partire dal mese di luglio: tuttavia non mancano alcuni pareri contrari. "La maggior parte delle delegazioni dei paesi firmatari ritiene che le condizioni dell'accordo dovrebbero rimanere invariate e che la produzione dovrebbe essere ridotta di 7,7 milioni di barili al giorno a partire da luglio. Ci sono delle obiezioni, non c’è ancora una posizione comune. La leadership dell'Opec sta ora contattando i delegati per affrontare la questione. La decisione verrà presa durante la riunione" prevista il 9 e 10 giugno in videoconferenza fra i paesi dell’Opec+”, ha affermato una fonte vicina ai negoziati all’agenzia di stampa russa. "Il mercato sta reagendo positivamente, ma i rischi permangono, poiché la situazione relativa al Covid-19 rimane poco chiara", ha aggiunto la fonte. I paesi dell'Opec+ hanno in programma una videoconferenza di due giorni dal 9 al 10 giugno per discutere della situazione del mercato energetico e dei primi risultati del nuovo accordo sul taglio della produzione petrolifera. Prima di quest’appuntamento, l'8 giugno, si riunirà il comitato di monitoraggio ministeriale dell'Opec+. Alcuni membri dell'alleanza non escludono che i parametri di riduzione della produzione petrolifera, in particolare quelli relativi al periodo che inizia a luglio, potrebbero essere modificati in questi colloqui. (Rum)