Sicurezza: Grimoldi (Lega), possibile che estremisti Carc siano sotto la Regione a insultare Fontana?

- Il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi, in una nota commenta la presenza del Carc alla manifestazione di protesta sotto Palazzo Lombardia: "Qualcosa non mi quadra. Nel giorno in cui il governatore Attilio Fontana finisce sotto scorta perché il partito Carc continua ad alimentare l'odio verso di lui definendo 'assassino' su murales e volantini cosa succede? Che lo stesso Carc va sotto gli uffici della Regione a ribadire che Fontana è un assassino? E nessuno dice niente?", si chiede Grimoldi.(com)