Sicurezza: Sardone (Lega), Carc sotto Regione Lombardia inaccettabile, solidarietà a Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano, Silvia Sardone, è "inaccettabile" la protesta del Carc sotto Palazzo Lombardia. "I protagonisti delle vergognose scritte contro Fontana arrivano persino sotto la Regione a protestare in maniera indecente. È inaccettabile che questi violenti che si erano pure distinti per il 25 aprile nelle strade in barba a ogni regole possano fare quello che vogliono senza un adeguato controllo. Questi geni della sinistra estrema sono sempre più esagitati", osserva Sardone. "E se volessero passare dalle parole ai fatti contro Fontana? Non possiamo più accettare questi toni e questo clima infuocato, alimentato anche da certi commenti di politici di sinistra", conclude la leghista. (com)