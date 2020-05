© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 28 maggio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3226m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione sempre ben stabile sull'Europa occidentale garanzia di correnti stabili settentrionali sul Nord Italia. Altra giornata soleggiata al Nordovest salvo per il transito di velature e la possibilità di qualche isolata nota instabile serale sulle Alpi Marittime. Temperature senza grandi variazioni, clima tipico del periodo. Mar ligure poco mosso. (Rpi)