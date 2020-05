Germania: ministro Ricerca Karliczek, dieci miliardi di euro per investimenti nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Ricerca tedesco, Anja Karliczek, ha presentato oggi al governo federale il suo “Piano per l'attivazione”, che prevede investimenti da 10 miliardi di euro per la promozione di aziende e centri di istruzione e ricerca innovativi. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo è stimolare l'economia della Germania, gravemente colpita dalla crisi del coronavirus. A tal fine, il Piano per l'innovazione di Karliczek intende mobilitare 930 milioni di euro per la promozione dell'idrogeno prodotto dagli impianti eolici al largo delle coste tedesche entro il 2024. Per la promozione delle tecnologie sostenibili verrebbero, invece, investiti 500 milioni di euro nei prossimi quattro anni, mentre 250 milioni di euro verrebbero impiegati per rendere la Germania “il punto di riferimento dell'intelligenza artificiale in tutto il mondo”. Inoltre, fino a cinquemila aziende dovrebbero ottenere un finanziamento complessivo di 1,8 miliardi di euro nei prossimi tre anni se promuoveranno l'innovazione, ad esempio in termini di efficienza delle risorse e di impiego dell'intelligenza artificiale. Nel contesto della pandemia di coronavirus, l'iniziativa di Karliczek si concentra anche sul settore sanitario, perché “la sperimentazione di principi attivi noti e la ricerca di nuovi approcci terapeutici e vaccini sono prerequisiti essenziali” per far fronte al contagio. Nel comparto della sanità verrebbero,pertanto, investiti 160 milioni di euro, mentre alle facoltà di Medicina delle università tedesche andrebbero oltre 500 milioni di euro.(Geb)