Medio Oriente: fonti stampa, forze sicurezza Israele si preparano a ondata violenza in Cisgiordania (2)

- Lo scorso settembre, quando Netanyahu ha considerato un'annessione unilaterale della Valle del Giordano, il capo Kochavi il capo dello Shin Bet, Nadav Argaman avevano avvertito il premier sulle possibili conseguenze di una tale decisione, in primo luogo al trattato di pace con la Giordania. L'Autorità Palestinese ha recentemente annunciato la cessazione del coordinamento della sicurezza con Israele, in segno di protesta contro i piani di annessione. In passato l'Anp ha già compiuto simili passi pubblicizzati durante le controversie con Israele, come quella sulla collocazione dei metal detector all'ingresso del Monte del Tempio nel 2017, e nel 2019 in protesta contro il blocco dei fondi destinati all’assistenza finanziaria da parte dell’Autorità ai prigionieri detenuti in Israele. (Res)