Decreto Scuola: Gelmini (FI), giudizi in pagella per primarie è ritorno a pregiudizio

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "l’emendamento approvato in commissione al Senato sulla cancellazione dei voti in pagella durante il ciclo della scuola primaria, proposto dal Pd, è un errore e un ritorno al pregiudizio. Contro gli insegnanti - che certo non abusano nei confronti di bambini fra 6 e 10 anni di voti clamorosamente negativi - contro il merito e contro i bambini. Adesso - prosegue in una nota - torneranno i giudizi. Una singolare priorità questa della cancellazione dei voti, in un momento in cui la scuola è stata gettata nel caos dalla pandemia e da un ministro inadeguato. C’è grande voglia di sei politico: ma il ’68 è passato da un pezzo - conclude Gelmini - anche se qualcuno finge di dimenticarselo".(Com)