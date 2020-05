Sicurezza: Beccalossi (Misto), Carc sotto Palazzo Lombardia, manifestazione da Repubblica delle banane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, commenta in una nota la manifestazione di protesta davanti a Palazzo Lombardia, che ha visto la presenza dei "Carc": "Una manifestazione da 'Repubblica delle Banane', degna del governo che guida il Paese. Perché dare la possibilità di arrivare davanti a Palazzo Lombardia ai 'Carc', a chi si intesta e si vanta di aver scritto su muri e manifesti 'Fontana assassino' è follia. Senza pensare che le stesse persone hanno costretto la prefettura a mettere sotto scorta il presidente Fontana. Il tutto al netto dall'aver bloccato via Melchiorre Gioia e mandato in tilt il traffico nel centro direzionale di Milano". (Com)