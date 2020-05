Ue: Soeder (Csu), se Germania aiuta Italia e Spagna aiuta se stessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella crisi del coronavirus, aiutando l'Italia, la Germania aiuta se stessa. È quanto afferma il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, primo ministro della Baviera, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Soeder ha che “l'Europa deve rimanere unita nei processi internazionali e al momento esiste il rischio conclamato di un suo ritiro dalla scena internazionale”. Tale sviluppo, ha proseguito il presidente della Csu, “sarebbe anche un passo indietro per i nostri valori come la libertà, i diritti umani e la democrazia”. Pertanto, secondo Soeder, “quando la Germania aiuta l'Italia e la Spagna, aiutiamo noi stessi, non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello politico e culturale. Perché siamo tutti Europa”.(Geb)