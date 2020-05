Regno Unito: Johnson, vicenda Cummings è una "distrazione" rispetto al lavoro del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta lavorando per contrastare il contagio da coronavirus, e non può continuare a occuparsi della vicenda relativa alla violazione della quarantena da parte di Dominic Cummings. Questa la risposta del premier britannico Boris Johnson alle domande dei deputati della Camera dei Comuni sulla questione che riguarda il suo consigliere politico. “Non sono certo che al momento un’inchiesta sulla vicenda rappresenti un uso responsabile del tempo a nostra disposizione”, ha detto Johnson, rivendicando come l’esecutivo sia impegnato a combattere il coronavirus. Il premier ha ribadito nuovamente di essere “profondamente dispiaciuto per il dolore e l’ansia che i cittadini hanno dovuto affrontare durante questo periodo”, aggiungendo che i britannici hanno dovuto sostenere delle prove “molto ardue” durante la quarantena. Johnson ha poi detto di non volere “aggiungere nulla” a quanto già detto sullo scandalo che coinvolge Cummings, che avrebbe violato le restrizioni compiendo un viaggio in auto di oltre 400 chilometri con la famiglia, fra cui la moglie positiva al coronavirus. Il dibattito in merito al consigliere è una “distrazione” rispetto a quanto sta facendo il governo nel contesto della pandemia, ha aggiunto Johnson. Nonostante ciò, il primo ministro “capisce perfettamente” l’indignazione pubblica sul caso Cummings, pur preferendo “andare oltre e concentrarci sui prossimi passi da compiere”. (Rel)