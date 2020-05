Difesa: Cina, portaerei Shandong impegnata in test e addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave da guerra della Marina dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) Shandong, la seconda portaerei cinese, sta conducendo test e una missione di addestramento. Lo rende noto la televisione di stato cinese "Cctv". In quanto prima portaerei fabbricata in Cina, la Shandong ha condotto attivamente un vero e proprio addestramento orientato al combattimento sin dalla sua messa in servizio nel dicembre 2019. Secondo quanto riferito, la portaerei non ha trascurato né il controllo dell'epidemia di Covid-19 né i test e l'addestramento. "Le truppe sulla portaerei devono formare capacità di combattimento complete indipendenti e integrarsi al più presto nel sistema del gruppo di combattimento", ha detto all'emittente Li Yongxuan, funzionario esecutivo della Shandong. "Faremo del nostro meglio per rendere la nostra portaerei capace di combattere e vincere", ha aggiunto. Il resoconto della televisione nazionale cinese è arrivato dopo che una serie di foto e video caricati sulle piattaforme di social media ha mostrato lo Shandong che lasciava il cantiere navale di Dalian, nella provincia nord-orientale cinese di Liaoning. (segue) (Cip)