Difesa: Cina, portaerei Shandong impegnata in test e addestramento (2)

- Secondo un avviso di restrizione alla navigazione rilasciato venerdì dall'Amministrazione per la sicurezza marittima, l'ingresso in una vasta area del Mar Giallo è vietato a causa di una missione militare a partire dal 25 maggio al 2 giugno. Non è stato precisato se la portaerei prenda parte alla missione. La Shandong è stata messa in servizio dalla Marina il 17 dicembre, con una cerimonia tenutasi in una base navale a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, dopo di che è tornata per manutenzione al cantiere Dalian, a fine dicembre. L'esperto navale di Li Jie ha riferito al "Global Times" che dopo il viaggio di andata e ritorno a lunga distanza da Dalian a Sanya, la Shandong ha avuto bisogno di tempo per apportare miglioramenti e calibrazioni in seguito ai possibili problemi riscontrati. Questa missione di addestramento probabilmente verificherà se ogni aggiustamento sta funzionando bene, spiega Li, notando che la Shandong sta ora gettando le basi per formare la capacità operativa iniziale. (Cip)