Trasporti: assemblea azionisti Fnm approva bilancio, no distribuzione dividendi per emergenza Covid

- Si è riunita oggi sotto la presidenza di Andrea Gibelli, l’assemblea degli azionisti di Fnm S.p.A. che ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e ha esaminato il bilancio consolidato 2019 del gruppo, così come resi noti al mercato in data 31 marzo 2020. La capogruppo Fnm - fa sapere una nota - ha chiuso l’esercizio 2019 con ricavi pari a 80,2 milioni di euro, un margine operativo lordo di 51,1 milioni di euro e un utile netto di 23,9 milioni di euro, in calo di 0,4 milioni di euro rispetto al risultato di 24,3 milioni di euro conseguito nell’esercizio 2018. A livello consolidato, l’esercizio 2019 si è chiuso con un utile netto di 30,3 milioni di euro, di in crescita del 6,3 per cento rispetto ai 28,5 milioni di euro del 31 dicembre 2018. L’assemblea degli azionisti ha deliberato di non distribuire un dividendo - come proposto dal Consiglio di amministrazione in data 31 marzo 2020 - e di destinare a riserva legale euro 1.195.648 e ad utili portati a nuovo euro 22.717.317. In particolare, il socio di maggioranza Regione Lombardia, pur considerando positivamente la proposta del Consiglio di amministrazione di distribuzione del dividendo in quanto indice della sana conduzione di una società e doveroso riconoscimento all’impegno finanziario e alla fiducia che i soci hanno riposto nelle prospettive di sviluppo di Fnm, ha suggerito un approccio prudenziale alla luce dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 al fine di reagire prontamente alle necessità emergenti e ancora oggi difficilmente prevedibili. (segue) (com)