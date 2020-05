Trasporti: assemblea azionisti Fnm approva bilancio, no distribuzione dividendi per emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea ha infine approvato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie sino al raggiungimento del limite del 5 per cento del capitale sociale, autorizzando a disporre, ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile, delle azioni proprie acquistate dalla società, al fine di cogliere eventuali opportunità di investimento e/o di operatività sulle azioni proprie. Alla data odierna Fnm non detiene azioni proprie in portafoglio e nessuna società controllata da Fnm detiene azioni della stessa. L’acquisto e la vendita di azioni proprie - si legge nelle motivazioni - costituisce uno strumento di flessibilità gestionale e strategica che permetterebbe alla società di effettuare eventuali interventi sul mercato a sostegno della liquidità del titolo e della regolarità dell’andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorirne il regolare svolgimento al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato nel rispetto delle disposizioni vigenti, di utilizzare le azioni in portafoglio quale corrispettivo nell’ambito di eventuali operazioni straordinarie o di acquisizione o di convertire eventuali strumenti di debito in azioni. L’autorizzazione comprende anche la facoltà del Consiglio di amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della società non ecceda i limiti previsti dall’autorizzazione deliberata dall’assemblea. (segue) (com)