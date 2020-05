Trasporti: assemblea azionisti Fnm approva bilancio, no distribuzione dividendi per emergenza Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie è stabilita per la durata massima consentita dall’art. 2357, secondo comma, del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi da oggi, mentre la durata dell’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali in ragione dell’assenza di previsioni al riguardo ai sensi delle vigenti disposizioni e dell’opportunità di consentire al Consiglio di amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per l’eventuale disposizione delle stesse. L’autorizzazione consentirà l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie di Fnm, fino ad un numero massimo di azioni che – tenuto anche conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute, direttamente e indirettamente, in portafoglio – non sia complessivamente eccedente il 5 per cento del capitale sociale. Gli acquisti verranno effettuati nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall’art. 132 del Tuf, secondo le modalità individuate dall’articolo 144-bis comma 1 del regolamento emittenti, e da ogni altra normativa vigente, nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti. Per quanto concerne le operazioni di disposizione, l’autorizzazione consente al Consiglio di amministrazione l’adozione della modalità che lo stesso riterrà più opportuna in relazione alla finalità da perseguire, ivi compresa la vendita fuori del mercato regolamentato. (segue) (com)