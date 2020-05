Trasporti: assemblea azionisti Fnm approva bilancio, no distribuzione dividendi per emergenza Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Fnm nella seduta di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata ogni singola operazione di acquisto. Per quanto riguarda il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore all’80 per cento rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Fnm nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento. Il Consiglio di amministrazione avrà il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell’atto di disposizione. Gli acquisti saranno effettuati - in conformità a quanto disposto dall’art. 2357, commi 1 e 3, del codice civile - nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio della Società approvato al momento di effettuazione di ciascuna operazione. (com)