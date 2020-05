Difesa: Tripodi (FI), investire in comparto, è elemento determinante sistema Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Maria Tripodi, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso del question time sull'istituzione di un piano straordinario di investimenti per il comparto industriale della Difesa, ha parlato di "innovazione tecnologica e revisione del programma degli armamenti attraverso un pronto utilizzo di risorse. È questo il cuore dell'azione che il ministero deve portare avanti". Per la parlamentare, "dal punto di vista economico siamo in piena emergenza e alcuni studi informano che il settore della Difesa è in grande sofferenza, tuttavia rappresenta un elemento determinante nel sistema Paese e proprio per questo è indispensabile compiere degli sforzi per sostenerlo. Sono fiduciosa - ha continuato Tripodi - vista la volontà politica dimostrata dal ministro Guerini, che si possa dare uno slancio decisivo all'industria, all'intero comparto e all'ammodernamento dei programmi di armamenti". (Rin)