Nato: alto rappresentante Pontecorvo, ringrazia militari italiani per lavoro prevenzione Covid 19

- L'alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, l'ambasciatore italiano Stefano Pontecorvo, al termine dei 14 giorni di quarantena, prima della sua partenza per l'Afghanistan, ha ringraziato via Twitter "i militari italiani dello Stato maggiore della Difesa per il loro servizio in prima linea come parte delle misure preventive contro il Covid-19 della Nato". Pontecorvo si è detto desideroso di iniziare il lavoro come alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan ed offrire il proprio contributo al consolidamento del "processo di pace e sicurezza in Afghanistan". (Beb)