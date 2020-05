Fase 2: Patuanelli, investire soldi Ue per rafforzare sistemi produttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo occuparci di come spendere i soldi", come quelli che arriveranno dall'Europa. "Dobbiamo avere chiara l'analisi delle fragilità dei nostri sistemi produttivi: dobbiamo capire come incidere su queste fragilità per far uscire dalle difficoltà il nostro sistema rafforzato". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo a Skytg24. "Dobbiamo utilizzare questi soldi anche per un abbattimento delle tasse, sopratutto per le imprese ma non solo", ha aggiunto. (Rin)