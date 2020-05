Polonia: Kaczynski (PiS), 28 giugno unica data possibile per elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica e ultima data possibile per le elezioni presidenziali in Polonia è il 28 giugno. Lo ha detto il presidente del partito di governo PiS, Jaroslaw Kaczynski, durante una conferenza congiunta con il leader di Polonia Solidale Zbigniew Ziobro e il capo del partito Porozumienia Jarosław Gowin. "Alcuni vogliono fare ostruzionismo sull'approvazione della legge elettorale. Ma ricordo che l'ultima data possibile è il 28 giugno. Non è possibile apportare ulteriori cambiamenti", ha dichiarato Kaczynski. "La nostra posizione è chiara: le elezioni si devono svolgere. Se ci saranno tentativi di contrastare questo, useremo tutti i mezzi che appartengono allo stato in modo da far rispettare la legge", ha aggiunto. Nel caso in cui le presidenziali non dovessero svolgersi prima del 6 agosto, data di decadenza dell'attuale presidente Andrzej Duda, e il ruolo di capo di Stato polacco passasse provvisoriamente al presidente del Senato, Kaczynski ha detto: "Non ci sono motivi per trarre tali conclusioni".(Vap)