Lombardia: F. Sala, a Fontana la solidarietà della giunta, lui è forte e tranquillo

- Il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, durante un collegamento da Palazzo Lombardia, ha espresso la vicinanza della giunta e delle istituzioni regionali al presidente Attilio Fontana per le minacce ricevute che hanno spinto la Procura di Varese a istituire per lui la scorta. "Al presidente Fontana tutta la giunta e le istituzioni della Regione esprimono solidarietà per le minacce che ha ricevuto e anche per questo modus di lavoro che ha in questo periodo, dove è accompagnato da una scorta", ha detto Sala, che parlando del governatore ha aggiunto: "Lui è forte e tranquillo, lo incitiamo sempre più a portare questa bandiera di battaglia nei confronti del Covid-19, ma anche insieme a tutte le funzioni che Regione Lombardia porta avanti sul suo territorio". (Rem)