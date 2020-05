Difesa: Aresta-Corda (M5s), approvata in commissione Camera proposta M5s su sindacati militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Difesa a Montecitorio, Emanuela Corda e Giovanni Luca Aresta, sottolineano: "Oggi in commissione Difesa alla Camera abbiamo approvato la proposta di legge che istituisce il diritto dei militari di associarsi in sindacati. Il testo base scelto, che ora arriva all'esame dell'Aula, è quello della collega Emanuela Corda, è stato sottoscritto da tutti i deputati del M5s in commissione e votato da tutta la maggioranza". I due parlamentari aggiungono, in una nota, che "la proposta di legge, che prevede la possibilità di associarsi per singola forza armata o interforze, vede la luce anche sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito l'incostituzionalità della parte del codice dell'ordinamento militare che oggi impedisce il libero associazionismo sindacale per il personale militare: una riforma epocale che le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori con le stellette attendevano da anni. Tra le novità introdotte, la possibilità, per le articolazioni periferiche delle associazioni sindacali militari, di formulare pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi centrali, ma anche la possibilità di richiedere distacchi e permessi sindacali, retribuiti o non retribuiti". (segue) (Com)