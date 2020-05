Difesa: Aresta-Corda (M5s), approvata in commissione Camera proposta M5s su sindacati militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati, poi, proseguono: "Il Parlamento, attraverso un serrato e a volte aspro confronto tra tutte le forze politiche, ha stabilito che si potrà ricorrere al giudice amministrativo, nelle forme del rito abbreviato, per la risoluzione delle controversie relative alla nuova disciplina sul sindacalismo militare e per presunte condotte antisindacali. Attraverso l'istituto della conciliazione ci poniamo inoltre l'obiettivo di ridurre il ricorso alla giustizia amministrativa, con una procedura snella nelle forme, assai contenuta nei costi, ma soprattutto", spiegano Corda e Aresta, "con una dotazione e una formazione professionale capace di soddisfare prontamente le esigenze del comparto e di ricercare soluzioni in linea con la prontezza operativa che è caratteristica delle nostre Forze armate e Forze di Polizia a ordinamento militare. Siamo molto soddisfatti del consenso ottenuto su questa proposta di legge, se si pensa infatti", concludono i due esponenti del M5s, "che appena nella scorsa legislatura, solo il M5s era a favore del pieno riconoscimento dei diritti sindacali del personale delle Forze armate". (Com)