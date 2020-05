Russia: ministro Lavoro, dal primo aprile oltre 2 milioni di persone licenziate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia dal primo aprile più di 2 milioni di persone sono state licenziate e 1,6 milioni sono state assunte nello stesso periodo. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro russo, Anton Kotjakov, nel corso di un incontro con il presidente Vladimir Putin. "Dal primo aprile ad oggi, 2.052 milioni di persone sono state licenziate in Russia, 1.665 milioni di persone sono state assunte. La differenza è stata di 388 mila", ha dichiarato Kotjakov. Circa 5,6 milioni di persone in Russia lavorano in remoto, ha aggiunto il ministro, proponendo di regolare la modalità nel codice del lavoro. "Attualmente, oltre il 10 percento della forza lavoro totale, o circa 5,6 milioni di cittadini, continua a lavorare in remoto. Inoltre, oggi numerose organizzazioni e dipendenti vorrebbero continuare a lavorare in questo formato anche dopo l'abolizione delle misure restrittive. Di conseguenza, propongo di fissare concetti come l'occupazione in remoto e combinata nel codice del lavoro", ha affermato il ministro. (segue) (Rum)