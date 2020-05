Cultura: Guadagno (M5s), per Teatro di Roma dg sarà distinto da direttore artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente M5s della commissione cultura di Roma, Eleonora Guadagno, riferisce che per l’associazione Teatro di Roma sarà distinta la figura del direttore generale da quella del direttore artistico. In un post su Facebook Guadagno, a seguito della seduta di oggi della commissione, scrive: “Come spiegato dal presidente del Cda Emanuele Bevilacqua, è stato deciso di distinguere la figura del direttore generale da quella di direttore artistico, che rimarrà affidata a Giorgio Barberio Corsetti. Il nuovo direttore generale, le cui deleghe sono attualmente in carico al presidente, verrà individuato tramite manifestazione di interesse che sarà avviata non appena si insedierà il nuovo consiglio di amministrazione”. Inoltre “sarebbe opportuna anche una modifica dello Statuto che prevede ancora l’accorpamento nell’unica figura del presidente dei ruoli di manager e di direttore artistico - sottolinea Guadagno -, di difficile sintesi ai fini di una gestione efficiente. Sistemare lo Statuto consentirebbe di allineare il Teatro di Roma agli altri grandi teatri Italiani, che vengono premiati dal Mibact attraverso il Fus per le due competenze: quella della managerialità e quella artistica”.(Rer)