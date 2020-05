Viabilità: su A4 Milano-Brescia chiusure notturne stazioni Palazzolo e Ponte Oglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne delle stazioni di Palazzolo e di Ponte Oglio, per programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. La chiusura della stazione di Palazzolo è prevista nelle due notti consecutive di mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, con orario 21-5, in entrata verso Brescia. In alternativa Autostrade consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ponte Oglio. La chiusura della stazione di Ponte Oglio è prevista dalle 21 di venerdì 29 alle 5 di sabato 30 maggio, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia (quest'ultima chiusura con orario 22-5). In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare alla stazione autostradale di Grumello o di Palazzolo.(com)