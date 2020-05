Cina-Francia: Pechino apprezza "approccio cauto" di Parigi su legge sicurezza Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese ha ribadito che il progetto è conforme alla Costituzione e alla Legge fondamentale di Hong Kong; ha lo scopo di istituire e migliorare il sistema giuridico e i meccanismi di applicazione per salvaguardare la sicurezza nazionale della regione amministrativa speciale. "Ciò non influirà sull'elevato grado di autonomia di Hong Kong, ma contribuirà invece a far avanzare il principio di 'Un paese, due sistemi' e garantire gli interessi degli investitori stranieri", ha spiegato Wang. Il ministro cinese ha anche affermato che la Cina sostiene la Francia nel proporre un vertice del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte dei cinque membri permanenti. In merito alla pandemia di Covid-19, le due parti hanno concordato di fornire congiuntamente un maggiore sostegno politico e finanziario all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e sostenere gli sforzi anti-pandemia dei paesi africani. (Cip)